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Размытые тропы и осложненные условия: кадры работы «Ураганов» на учениях «Восток-2022»

Анатолий Бородкин
Алиса Краузе
05:00 04.09.2022
Расчеты «Ураганов» пресекли маневр условного противника на учениях «Восток-2022».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Позиция определена. Лесная дорога промысловиков на вершине одной из сопок. Это главенствующая высота в квадрате. Расчеты «Ураганов» разворачивают пакеты из походного в боевое положение.

Батарея совершила многокилометровый марш по одному из самых труднопроходимых районов острова в ходе стратегических учений «Восток-2022». Ситуацию осложнил ночной ливень. Тропы, по которым должны были добраться до огневой позиции, оказались размыты. Особенно это заметно в низинах. Глубина промоин в некоторых местах достигла полуметра.

По задумке учений «Ураганы» должны пресечь попытку условного противника совершить маневр на левом фланге. Если подробнее, то легенда такова: наступление «неприятеля» на основном направлении захлебывается, и он бросает несколько своих диверсионно-разведывательных групп, наиболее выносливых, в пешем порядке подняться на одну из сопок и там разделиться. Одна из ДРГ занимает позицию на вершине, ведет отвлекающий огонь, а другая спускается вниз, обходит наши позиции и наносит удар с тыла.

Однако наша разведка на первой линии обороны замысел условного противника раскусила. Операторы БПЛА ведут за ДРГ наблюдение в реальном времени. Ну а артиллеристы ждут от них координаты целей.

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