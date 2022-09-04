В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Божьи коровки-каннибалы с ЗППП захватили дома британцев

Анастасия Бобылева
10:21 04.09.2022
Разновидность арлекин поедает местные виды божьих коровок и селится в домах людей.
Божьи коровки-каннибалы с ЗППП захватили дома британцев
© Фото: Kurt Möbus, imageBROKER, Globallookpress
Читайте нас на:

В Великобритании в домах людей начали селиться божьи коровки вида арлекин. Они сильнее многих своих сородичей, способны поедать другие виды и зачастую заражены ЗППП.

Завезенные когда-то в Великобританию для борьбы с нашествием тли, большие и прожорливые арлекины сильнее местных двухточечных божьих коровок. Так что, когда они вместе селятся в одном доме, что происходит часто, местная разновидность оказывается под угрозой.

Рацион арлекинов очень разнообразен, и они могут поедать своих сородичей, менее приспособленных к жизни.

Daily Star передает слова эксперта, рассказывающего о насекомых. Профессор Хелен Фой рассказала, что арлекины заражены грибком, который передается половым путем. И стаи этих насекомых селятся в дома людей каждый год.

Грибок божьи коровки могут передавать и просто через контакт, однако, по словам эксперта, не стоит спешить уничтожать насекомых. Арлекинов можно перепутать с местным видом коровок и случайно уничтожить и тех, и других.

Для людей грибок, который передают насекомые, опасности не представляет. Да и сами божьи коровки не сильно страдают от него, они просто живут с грибком и передают его дальше.

В июле юг России заполонили божьи коровки. Жуки обустроились на пляжах, зданиях, дорожках в парках. Переменчивое лето спровоцировало миграцию насекомых, рассказали эксперты.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:07 В стране и мире
Стало известно о девяти пострадавших в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ
05:59 В стране и мире
«Низость»: в Энергодаре рассказали о запугивании учителей и родителей со стороны Киева
05:01 Армия
Видео
Непрерывный труд: кадры боевой работы службы горюче-смазочных материалов в ходе СВО
01:39 В стране и мире
Число погибших на Ключевской Сопке туристов выросло до шести
22:34 В стране и мире
RTL: Россия купается в деньгах за нефть и газ благодаря санкциям
Популярное
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
МО РФ: российские войска потопили две баржи с десантом ВСУ недалеко от ЗАЭС
ВС РФ приняли меры по уничтожению попытавшихся захватить ЗАЭС диверсантов ВСУ
МО РФ: за двое суток безуспешных атак ВСУ уничтожено более 1 700 украинских военнослужащих
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.