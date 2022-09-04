Божьи коровки-каннибалы с ЗППП захватили дома британцев

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В Великобритании в домах людей начали селиться божьи коровки вида арлекин. Они сильнее многих своих сородичей, способны поедать другие виды и зачастую заражены ЗППП.

Завезенные когда-то в Великобританию для борьбы с нашествием тли, большие и прожорливые арлекины сильнее местных двухточечных божьих коровок. Так что, когда они вместе селятся в одном доме, что происходит часто, местная разновидность оказывается под угрозой.

Рацион арлекинов очень разнообразен, и они могут поедать своих сородичей, менее приспособленных к жизни.

Daily Star передает слова эксперта, рассказывающего о насекомых. Профессор Хелен Фой рассказала, что арлекины заражены грибком, который передается половым путем. И стаи этих насекомых селятся в дома людей каждый год.

Грибок божьи коровки могут передавать и просто через контакт, однако, по словам эксперта, не стоит спешить уничтожать насекомых. Арлекинов можно перепутать с местным видом коровок и случайно уничтожить и тех, и других.

Для людей грибок, который передают насекомые, опасности не представляет. Да и сами божьи коровки не сильно страдают от него, они просто живут с грибком и передают его дальше.

В июле юг России заполонили божьи коровки. Жуки обустроились на пляжах, зданиях, дорожках в парках. Переменчивое лето спровоцировало миграцию насекомых, рассказали эксперты.