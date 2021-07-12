Заполонили пляжи и стены зданий: курорты Кубани атаковали божьи коровки
По словам специалистов, всему виной переменчивое лето.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На курортах Кубани нашествие божьих коровок. Полчища жуков пестрым ковром устилают пляжи, стены зданий, дорожки в парках.
И умудряются даже залезть к отдыхающим в карманы. Отмахиваться от них приходится как от назойливых мух.
А всему виной, говорят специалисты, переменчивое лето. То холод, то жара, то проливные дожди. Нестандартные погодные условия усиливают миграцию насекомых, у которых сейчас как раз наступил брачный период.