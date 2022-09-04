ВСУ выпустили 11 снарядов «натовского» калибра по Донецку

Было выпущено 3 снаряда по Киевскому району города и 8 снарядом по Куйбышевскому.

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Украинские войска сегодня утром обстреляли Донец и выпустили 11 снарядов. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В четыре часа утра было выпущено три снаряда по Киевскому району города, после шести ВСУ обстреляли Куйбышевский район. По нему попало восемь снарядов.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 04:10 - н.п. Орловка - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм. После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:55 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм», - говорится в сообщениях в Telegram-канале СЦКК.

Ранее Народная Милиция ДНР сообщала, что за последние сутки Киев выпустил более 160 снарядов по семи населенным пунктам республики. В результате атак погибли пять человек, еще двенадцать пострадали.