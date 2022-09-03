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ВСУ обстреляли ДНР 160 снарядами за сутки

Елизавета Потейчук
20:31 03.09.2022
Кроме того, от огня ВСУ пострадали 18 домостроений и шесть объектов гражданской инфраструктуры.
ВСУ обстреляли ДНР 160 снарядами за сутки
© Фото: Mykhaylo Palinchak Keystone Press Agency Globallookpress
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Украинские боевики выпустили более 160 снарядов по семи населенным пунктам Донецкой Народной Республики за сутки. Как сообщает Народная Милиция ДНР, пять военнослужащих сил республики погибли, еще 12 получили ранения.

«За текущие сутки, по информации от Представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более ста шестидесяти боеприпасов из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», танков, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В НМ ДНР добавили, что из-за огня ВСУ повреждения получили 18 домостроений и шесть объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее, 2 сентября, украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка, в результате чего два человека погибли.

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