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Аналитик рассказал, когда наступит «золотой век» газа

Игнат Далакян
06:58 04.09.2022
По словам эксперта, даже самые оптимистичные прогнозы не дают долю нефти в мировом энергобалансе ниже 50% к середине этого столетия.
Аналитик рассказал, когда наступит «золотой век» газа
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Global Look Press
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Мировой спрос на нефть уже достиг своего пика, он будет продолжаться еще несколько десятилетий, после чего «золотой век» нефти сменится на газовый. Об этом заявил руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев в день нефтяника.

«На мой взгляд, золотой век нефти достиг своего пика, на котором будет оставаться еще минимум несколько десятилетий. Даже самые оптимистичные прогнозы не дают долю нефти в мировом энергобалансе ниже 50% к середине этого столетия. Золотой век газа еще впереди», - цитирует РИА Новости слова эксперта.

Также по мнению Дмитрия Коптева, благодаря более совершенным технологиям переработки возможно более рациональное использование нефти.

Ранее на люксембургском канале RTL рассказали, что политика санкций в отношении Российской Федерации лишь упрочила экономику РФ. Согласно словам французского экономического обозревателя Франсуа Ленгле, несмотря на блокаду газа и нефти из России, доходы страны в этой отрасли выросли на 40%. По данным эксперта, РФ ежесекундно получает за нефть и газ 3700 евро.

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