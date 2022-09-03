RTL: Россия купается в деньгах за нефть и газ благодаря санкциям

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Санкционная политика лишь упрочила экономику России, и несмотря на блокаду российского газа и нефти, доходы страны в этой отрасли выросли на 40 процентов. О парадоксах санкций рассказал французский экономический обозреватель Франсуа Ленгле в авторской программе на люксембургском канале RTL.

«Россия буквально купается в деньгах. Не вопреки, а благодаря санкциям, которые подняли цены, развязав рыночные спекуляции. Немного меньший объем по гораздо более высоким ценам, что означает гораздо больше денег», — объяснил эксперт.

По наблюдениям Ленгле, ситуация с санкциями напоминает историю с унтер-офицерской вдовой, которая сама себя высекала. Эксперт заострил внимание на том, что санкции позволили России заработать, в то время как жители стран - инициаторов санкционной политики вынуждены затягивать пояса и противостоять растущей инфляции.

«Европейские страны заплатили Путину более 86 миллиардов евро с 24 февраля. Это 3700 евро каждую секунду. Я говорю уже полторы минуты, за это время из Европы в Россию ушло более 300 тысяч евро, и это не считая другие страны», - резюмировал эксперт.

Ранее обозреватель Business Insider Джордж Гловер заявил, что устойчивость российской экономики к санкциям стала неожиданностью для США. «Российская экономика процветает - вопреки всем пророчествам Уолл-стрит», - отметил колумнист.