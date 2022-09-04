Трамп процитировал Ленина и назвал его слова о выборах правдивыми

Также Дональд Трамп порассуждал о том, как изысканнее произносить фамилию советского лидера, и заявил, что ему больше нравится ставить ударение на «и».

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Бывший президент США Дональд Трамп на одном из выступлений процитировал Владимира Ленина и согласился с его словами. Эта цитата касалась вопроса честности выборов.

«Он сказал: "Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата". Пожалуй, выходит, что это правда», - заявил экс-президент.

Однако реальный автор изречения неизвестен. Более того, обычно эти слова приписывают Иосифу Сталину. В оригинале цитата звучит так: «Совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это - кто и как будет считать голоса».

Трамп привел эти слова, когда рассуждал о выборах 2020 года. Он уверен, что, если бы они были честными, его бы избрали на второй президентский срок.

Также бывший президент США произнес фамилию Ленина с ударением на «и», заявив, что так она звучит изысканнее. Он сказал, что такой вариант ему нравится больше.

Ранее журнал The American Conservative опубликовал статью, автор которой напомнил о словах Трампа про российский газ. Журналист пишет, что в ООН напрасно хихикали над словами экс-президента про зависимость от российского газа. Трамп оказался прав.