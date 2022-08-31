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The American Conservative: в ООН зря хихикали над словами Трампа о зависимости Европы от российского газа

Ирина Елагина
20:03 31.08.2022
Западные политики напрасно высмеивали пророчество американского президента.
The American Conservative: в ООН зря хихикали над словами Трампа о зависимости Европы от российского газа
© Фото: Keiko Hiromi AFLO Globallookpress
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Авторитетный американский журналист, старший редактор журнала The American Conservative Род Дреер, анализируя ситуацию с энергетическим кризисом в Европе, припомнил реакцию немецкой делегации в ООН на пророческие слова президента США Дональда Трампа о зависимости ЕС от России.

«Вы помните, как немецкие дипломаты в ООН хихикали, когда президент Трамп предупредил их, что они пожалеют о том, что так зависят от российской нефти и газа? Помните, как над ним тоже издевались некоторые в СМИ?» - пишет в статье Дреер.

По мнению журналиста, Дональд Трамп был прав в 2018 году, и его высмеяли напрасно.

Род Дреер также высказался в защиту премьер-министра Венгрии, которого критикуют на Западе за нежелание поддерживать антироссийские санкции, но жизнь показывает, что Орбан выбрал верную тактику.

«Лидеры ЕС уже давно осуждают премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его резкое неприятие энергетических санкций в отношении России... Однако сейчас, с приближением зимы и астрономическими ценами на газ, грозящими обрушить европейскую экономику, Орбан выглядит пророком», - отметил Дреер.

По-мнению Дреера, Вашингтон и Брюссель склонны к «идеологическим заблуждениям» и предупреждает об опасности продолжения санкционной политики в отношении России.

«Вашингтон загнал нашу страну в трясину Ирака и Афганистана. Теперь Вашингтон, Брюссель и другие западноевропейские столицы загоняют Запад в депрессию», - отметил автор публикации.

Дреер считает, что лидеры ЕС ведут себя не разумно и подрывают экономику Европы.

«Нами правят дураки, предпочитающие солнечные идеологические мечты холодной реальности... из тех, что к январю сильно ударят по европейским домам и предприятиям», - заключил журналист.

Напомним, что ранее первый заместитель министра финансов США Адевале (Уолли) Адейемо заявил об избыточности санкций против России, которые оказали негативное влияние на экономику западных стран и привели в росту инфляции.

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