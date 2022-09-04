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Глава администрации Энергодара: Гросси не сможет закрыть глаза на факты обстрелов ЗАЭС ВСУ

Анастасия Бобылева
06:34 04.09.2022
Александр Волга рассказал, что глава МАГАТЭ видел остатки ракет и места попаданий, поэтому теперь не сможет проигнорировать факт обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ.
Глава администрации Энергодара: Гросси не сможет закрыть глаза на факты обстрелов ЗАЭС ВСУ
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не сможет закрыть глаза на информацию об обстрелах ЗАЭС со стороны ВСУ, так как уже увидел их последствия. Об этом заявил глава администрации Энергодара Александр Волга.

Он рассказал, что глава МАГАТЭ видел остатки использованных ракет и места попаданий, среди которых и хранилища ядерного топлива.

«Это и площадка, которая хранит отработанное ядерное топливо, рядом с которой неоднократно падали снаряды. Он все это, естественно, увидел, оценил, прекрасно понимая, что также были удары с боевых дронов, нанесенные непосредственно по подстанции», - передает слова Александра Волги ТАСС.

По словам главы администрации, несмотря на то, что в задачи МАГАТЭ прежде всего входит наблюдение за технологическим процессом и контроль безопасности на станции, боевые действия вблизи АЭС они не смогут проигнорировать. Это, как отметил Волга, тоже является вопросом безопасности на атомной станции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль оценивает прибытие миссии МАГАТЭ на станцию положительно. Он добавил, что о полноценной оценке ситуации пока говорить рано, поскольку эксперты еще не закончили свою работу на АЭС.

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