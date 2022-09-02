Песков заявил, что Кремль позитивно оценивает прибытие и начало работы миссии МАГАТЭ

Песков добавил, что команда еще остается на ЗАЭС и продолжает работу, поэтому пока говорить рано.

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Кремль позитивно оценивает прибытие и начало работы миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока рано давать оценки. В целом, мы весьма позитивно оцениваем тот факт, что несмотря на все сложности и проблемы в том числе, связанными с провокационными действиями украинской стороны, эта миссия прибыла и приступила к работе», - заявил Песков.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что команда еще остается на ЗАЭС и продолжает работу, поэтому пока говорить рано.

Ранее мы рассказывали, как прошел визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Киевский режим, как мог, старался помешать приезду экспертов - задержать на пропускных пунктах, обстреливать населенные пункты на пути кортежа, а заодно вновь выпустить снаряды по самой станции и Энергодару.