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Названы страны, которые первыми могут отказаться от евро

Марина Крижановская
06:16 04.09.2022
Сообщается, что в Европейском центробанке уже признают вероятность наступления скорой рецессии.
Названы страны, которые первыми могут отказаться от евро
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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Велика вероятность того, что некоторые страны-члены Европейского союза откажутся от евро и возвратятся к использованию своих национальных валют.

Причиной тому может послужить политический кризис, ухудшение экономической ситуации и рост социального недовольства. Своим мнением поделился аналитик Михаил Васильев в комментарии агентству «Прайм»

Он отметил, что такие страны Южной Европы как Италия, Греция, Испания и Португалия могут первыми перейти к подобному шагу.

«На фоне ухудшения экономической ситуации и роста социального недовольства к власти могут прийти популисты, которые могут выступать за наращивание социальных расходов, за выход из еврозоны и за возвращение к национальной валюте. Тем более, в Италии продолжается политический кризис, на 25 сентября назначены парламентские выборы», - рассказал он.

Также по мнению Васильева, осенне-зимний период внесет свои коррективы в экономическое положение Европы. В Европейском центробанке уже признают вероятность наступления скорой рецессии.

«К концу года, как ожидается, вступит эмбарго Европы на импорт нефти из России. Это может еще больше ухудшить энергокризис в Европе». - добавил аналитик.

Отмечается стремительное удешевление валютной пары евро/доллар, в которой курс европейской валюты достиг минимума за 20 лет, что увеличивает инфляцию из-за дорожающих импортных товаров.

В конце августа цена газа в Европе превысила 2 900 долларов за тысячу кубометров впервые с марта 2022 года.

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