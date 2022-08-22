Цена газа в Европе превысила 2 900 долларов за тысячу кубов впервые с марта

Ранее, 19 августа, «Газпром» объявил, что трубопровод «Северный поток» будет приостановлен на три дня.

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Новая неделя на рынке Европы стартовала со скачка цен на газ - стоимость составила более 2 900 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта, следует из данных лондонской биржи ICE.

Напомним, что в минувшую пятницу, 19 августа, «Газпром» сообщил, что трубопровод «Северный поток» будет приостановлен на три дня - с 31 августа до 2 сентября.

Утверждалось, что соответствующая мера была принята для того, чтобы провести плановое техническое обслуживание газоперекачивающего агрегата на КС «Портовая», который в настоящий момент является единственным рабочим. В связи с этим фьючерсы подскочили почти на 8%, пробив планку в 2 700 долларов.

Напомним, что с середины июня «Северный поток» был задействован менее чем наполовину от максимальной мощности. Такая ситуация сложилась из-за того, что не произошел своевременный возврат необходимых агрегатов после ремонта.