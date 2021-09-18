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Пять человек в Японии пострадали из-за мощного тайфуна

Анна Берестовая
05:27 18.09.2021
Несколько человек в ряде префектур Японии получили повреждения из-за сильного ветра.
Пять человек в Японии пострадали из-за мощного тайфуна
© Фото: NASA Earth Keystone Press Agency Globallookpress
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В Японии как минимум пять человек пострадали из-за буйства тайфуна «Чансу». Все они получили повреждения при падении. В настоящий момент известно о подобных случаях в префектурах Фукуока, Нагасаки и Сага.

В связи с приходом тайфуна были отменены 49 авиационных рейсов, имеющих в качестве начального или конечного пункта пути территории юго-запада страны или остров Сикоку. В текущий период мощнейший тайфун направляется на восток через Тихоокеанское побережье центральной части Японии.

В центре тайфуна, которому в азиатском государстве присвоили 14-й номер, давление достигает 996 гектопаскалей. Под его влиянием в части районов, как пишет РИА Новости, ожидается выпадение до 250 миллиметров осадков за день.

Ранее синоптики предупреждали японцев о приближении чрезвычайно мощного природного явления. Тайфун, как прогнозировалось, должен был принести с собой регион шквалистые ветры и ливневые дожди.

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