В Кремле ответили на вопрос о «непристойных» заявлениях Пугачевой и Галкина

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не слышал от певицы Аллы Пугачевой ни одного антироссийского высказывания. Что касается ее супруга, юмориста и телеведущего Максима Галкина, то, по мнению представителя Кремля, он «делал очень плохие заявления».

«Есть артисты, которые буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями. Это отдельная история, и это те, с кем нам явно не по пути. Я не слышал ни одного неприемлемого заявления Аллы Пугачевой, а ее супруг Максим Галкин - да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления», - приводит ТАСС слова Пескова.

Песков добавил, что у президента и Аллы Пугачевой нормальные отношения, они знакомы и неоднократно встречались.

О том, что народная артистка СССР Алла Пугачева вернулась в Россию, ее директор Елена Чупракова рассказала 27 августа. Представитель артистки заявила, что Россия - ее дом. Сама певица, в беседе с журналистками рассказала, что после нескольких месяцев за границей вернулась, так как детей нужно подготовить к Дню знаний.