Пугачева рассказала, для чего вернулась в Россию

О том, что знаменитая артистка вернулась в Россию, стало известно сегодня, когда дизайнер Игорь Гуляев опубликовал в социальных сетях ролик с ней.

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Директор народной артистки СССР Аллы Пугачевой рассказала «Звезде», почему певица вернулась в Россию - это ее дом. Какие дальнейшие планы у певицы, Елена Чупракова раскрывать не стала.

Пугачева в разговоре с «Известиями» заявила, что после после нескольких месяцев за границей вернулась, так как детей нужно подготовить к Дню знаний.

О том, что знаменитая артистка вернулась в Россию из Израиля, стало известно сегодня, когда дизайнер Игорь Гуляев опубликовал в социальных сетях ролик с Пугачевой, на котором она выходит из автомобиля, открыв дверь ногой, и заявляет, что находится в Москве «уже давно».

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