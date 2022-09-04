В стране и мире В Минске назвали энергокризис в Европе окном возможностей для Белоруссии Елизавета Потейчук В Белоруссии уже долгое время согласованы цены на нефть и газ, поэтому руководство не испытывает беспокойства в области энергетики, заявил заместитель премьера страны. © Фото: Star-Images Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Энергетический кризис в европейских странах может оказаться окном возможностей для Белоруссии. Такую точку зрения выразил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик. Он указал, что в государстве уже долгое время согласованы цены на нефть и газ, поэтому руководство не испытывает беспокойства в области энергетики. «Думаю, найдутся частные компании, которые выстроят эти мосты, дороги, чтобы наша продукция попала и на европейский рынок. Жизнь их заставит просто брать нашу продукцию», - цитирует телеканал ОНТ слова Пархомчика. Ранее премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что населению страны предстоит пережить до 10 трудных зим из-за энергетического кризиса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика