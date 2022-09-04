В Минске назвали энергокризис в Европе окном возможностей для Белоруссии
В Белоруссии уже долгое время согласованы цены на нефть и газ, поэтому руководство не испытывает беспокойства в области энергетики, заявил заместитель премьера страны.
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Энергетический кризис в европейских странах может оказаться окном возможностей для Белоруссии. Такую точку зрения выразил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик.
Он указал, что в государстве уже долгое время согласованы цены на нефть и газ, поэтому руководство не испытывает беспокойства в области энергетики.
«Думаю, найдутся частные компании, которые выстроят эти мосты, дороги, чтобы наша продукция попала и на европейский рынок. Жизнь их заставит просто брать нашу продукцию», - цитирует телеканал ОНТ слова Пархомчика.
Ранее премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что населению страны предстоит пережить до 10 трудных зим из-за энергетического кризиса.