Премьер Бельгии предрек пять-десять трудных зим на фоне энергокризиса

Трудности необходимо пережить для того, чтобы в будущем избавиться от зависимости от ископаемых энергоисточников, отметил Александр Де Кроо.

© Фото: Thierry Roge ZUMAPRESS.com Globallookpress

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что населению страны предстоит пережить до 10 трудных зим из-за энергетического кризиса. По его словам, эти трудности необходимо пережить для того, чтобы в будущем избавиться от зависимости от ископаемых энергоисточников.

«Нас ждут пять-десять трудных зим, но мы также можем сделать рывок на 20 лет вперед, отказавшись от ископаемого топлива, несмотря на все трудности», - сказал Де Кроо в эфире телеканала VRT.

Отмечается, что государственные власти намерены продлить сроки работы двух реакторов бельгийских АЭС - Дул 4 и Тианж 3.По поводу данного вопроса правительство страны ведет переговоры с французской компанией Engie. Окончательное соглашение с оператором планируется на конец года, чтобы перезапустить эти реакторы после обследования и технического обслуживания в ноябре 2026 года на последующие 10 лет.

Ранее генеральный секретарь Федерации социальных служб Селин Ньювенхейс заявил, что около 80% брюссельских домохозяйств могут испытать затруднения, связанные с оплатой счетов за электричество.