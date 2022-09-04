Госдеп: кандидатура на пост посла США в РФ будет объявлена в ближайшее время

Представитель Госдепартамента США отметил, что уход с поста Джона Салливана был запланирован.

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Власти Соединенных Штатов Америки планируют объявить кандидатуру на должность посла США в России в ближайшее время. Как отметил представитель Госдепартамента США, уход с данного поста Джона Салливана был запланирован.

«Мы намерены в ближайшее время объявить нашего следующего посла, но на данный момент нам не о чем сообщить», - сказал он в беседе с ТАСС.

Напомним, посол США в России Джон Салливан завершил свою работу в РФ и покинул Москву. В дипмиссии уточнили, что Элизабет Руд будет исполнять обязанности поверенного в делах посольства США в Москве до прибытия преемника Салливана.