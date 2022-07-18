Есть погибшие: два самолета столкнулись и загорелись в аэропорту Невады

Указывается, что столкновение произошло в воздухе в аэропорту Северного Лас-Вегаса.

© Видео: rawsalerts, Twitter © Фото: NLVFireDept, Twitter

В Соединенных Штатах произошло столкновение двух небольших самолетов. Инцидент случился в штате Невада в аэропорту Норт-Лас-Вегас. Указывается, что по меньшей мере погибли четыре человека.

Сообщается, что воздушные судна столкнулись в воздухе в аэропорту Северного Лас-Вегаса. Информацию подтвердила местная полиция.

«На данный момент сообщается о четверых погибших, точное количество жертв устанавливается», - сообщает канал Raws Alerts в Twitter.

Ранее приводилась информация, что легкомоторный самолет осуществил жесткую посадку под Рязанью. Тогда он оставил без электричества два населенных пункта. Как утверждается, на борту воздушного судна было два человека, никто из них не пострадал.