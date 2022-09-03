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RTBF: 80% семей в Брюсселе могут испытать проблемы с оплатой электричества

Алиса Краузе
04:04 03.09.2022
В столице Бельгии усиливается давление на социальные службы в связи с ростом цен на электричество.
RTBF: 80% семей в Брюсселе могут испытать проблемы с оплатой электричества
© Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress
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Около 80% брюссельских домохозяйств могут испытать затруднения, связанные с оплатой счетов за электричество. Такая цифра была установлена генеральным секретарем Федерации социальных служб Селин Ньювенхейс.

По словам специалиста, из-за значительного роста цен на электроэнергию в столице Бельгии увеличилось давление на социальные службы. При этом не исключается, что через пару месяцев ситуация лишь осложнится.

«Самая большая опасность состоит в том, что с приходом зимы общественное недовольство только усилится», - говорится в заметке телерадиокомпании RTBF.

Ранее власти Бельгии инициировали высылку с территории страны 21 российского дипломата. Посол РФ в европейском государстве назвал данное решение совершенно необоснованным и отметил, что принятые Брюсселем меры не останутся без ответа с российской стороны.

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