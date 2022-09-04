В Сербии заявили, что полностью запаслись газом на зиму благодаря России

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Сербия подготовилась к зиме и не будет испытывать дефицит газа. Необходимый резерв на отопительный сезон 2022/2023 удалось создать за счет поставок российского газа по выгодным ценам. Об успешном взаимодействии с «Газпромом» заявил директор госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович в эфире TV Prva.

«У нас лучшая цена в Европе, которая рассчитывается по нефтяной формуле, о чем договорились президенты Сербии и России Александр Вучич и Владимир Путин», - цитирует Баятовича РИА Новости.

По данным сербского регулятора, сейчас в стране создан стандартный резерв газа - на уровне прошлогодних запасов.

«Сейчас закачано на хранение в Венгрии 350 миллионов кубических метров. В сербской части подземного хранилища газа Банатски-Двор у нас 270-280 миллионов кубометров, в российской части россияне свои 280 миллионов кубометров закачают до конца сентября, поэтому будем располагать значительными запасами», - заявил глава сербской газовой компании.

Особое внимание в интервью Баятович заострил на ценовой политике «Газпрома» для дружественной Сербии. Газ поступает в страну по ценам ниже рыночных.

«В следующем квартале цена достигнет отметки в 420 долларов за тысячу кубометров, в первом квартале 2023 года - 430 долларов, а затем, если не будет скачков цен нефти, упадет до 388 долларов за тысячу кубических метров», - подытожил директор «Сербиягаза».

Напомним, что ранее лидеры G7 решили с декабря ввести фиксированные цены на российский газ, в ответ Кремль заявил о прекращении поставок в страны, которые поддержат нерыночные меры.