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Песков анонсировал еще одну встречу Путина с освещающими СВО военными корреспондентами

Елизавета Потейчук
19:05 04.09.2022
По словам официального представителя Кремля, сейчас таких контактов не планируется.
Песков анонсировал еще одну встречу Путина с освещающими СВО военными корреспондентами
© Фото: Mikhael Klimentyev Kremlin Pool Globallookpress
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин может еще раз провести встречу с военными корреспондентами, которые освещают специальную военную операцию по защите Донбасса, до конца года. Однако в настоящее время, по словам Пескова, таких контактов не планируется.

«Но я думаю, что до Нового года такая встреча состоится у президента, тем более что он договаривался в Питере, что они еще раз встретятся», - указал официальный представитель Кремля в интервью ТАСС.

Ранее руководитель проекта «WarGonzo», российский журналист и писатель Семен Пегов был задержан столичными правоохранительными органами. Отмечается, что Семен Пегов пытался заселиться в номер одной из московских гостиниц, однако его сочли пьяным. В ходе общения с персоналом заведения журналист будто бы повел себя крайне резко.

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