WarGonzo: Семен Пегов задержан в Москве

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По информации прессы, российский журналист и писатель Семен Пегов был задержан столичными правоохранительными органами.

Соответствующие сведения сообщает Telegram-канал проекта «WarGonzo», руководителем которого Пегов является. Как указывает СМИ, причиной случившегося стало заявление с жалобой на военного корреспондента, поступившее в полицию Москвы.

Ситуацию описали следующим образом: Семен Пегов пытался заселиться в номер одной из московских гостиниц, однако его сочли пьяным. В ходе общения с персоналом заведения журналист будто бы повел себя крайне резко.

«Якобы он угрожал администратору. Не более», - подчеркнули в WarGonzo.

В Telegram-канале выразили надежду, что инцидент разрешится ближайшее время.