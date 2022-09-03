WarGonzo: Семен Пегов задержан в Москве
Причиной задержания стало заявление в адрес военного корреспондента.
© Фото: Владимир Трефилов РИА Новости
По информации прессы, российский журналист и писатель Семен Пегов был задержан столичными правоохранительными органами.
Соответствующие сведения сообщает Telegram-канал проекта «WarGonzo», руководителем которого Пегов является. Как указывает СМИ, причиной случившегося стало заявление с жалобой на военного корреспондента, поступившее в полицию Москвы.
Ситуацию описали следующим образом: Семен Пегов пытался заселиться в номер одной из московских гостиниц, однако его сочли пьяным. В ходе общения с персоналом заведения журналист будто бы повел себя крайне резко.
«Якобы он угрожал администратору. Не более», - подчеркнули в WarGonzo.
В Telegram-канале выразили надежду, что инцидент разрешится ближайшее время.