Песков рассказал, читает ли Путин каналы в Telegram
Официальный представитель Кремля указал, что президент получает обзоры из Telegram-каналов.
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Президент России Владимир Путин самостоятельно не читает Telegram-каналы, включая по военной тематике. Глава государства получает обзоры из них. Об этом проинформировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, Путин не читает Telegram-каналы, но обзоры получает», - рассказал официальный представитель Кремля в интервью ТАСС.
Ранее, в начале августа, Роскомнадзор обратился в Мировой суд Москвы с требованием оштрафовать мессенджер Telegram за отказ удалять запрещенный в РФ контент. До этого Роскомнадзор через суд оштрафовал Google, Twitter, TikTok на 200 млн рублей за нарушения российского законодательства.