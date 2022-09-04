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WSJ: энергокризис в Европе может остановить Большой адронный коллайдер

Елизавета Потейчук
19:19 04.09.2022
ЦЕРН сфокусирует внимание на закрытии других ускорителей, что снизит потребление электроэнергии центром на 25%.
WSJ: энергокризис в Европе может остановить Большой адронный коллайдер
© Фото: Xu Jinquan, Xinhua, Globallookpress
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Глава комиссии по управлению энергией Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) Серж Клоде заявил, что из-за энергетического кризиса в Европе ЦЕРН рассматривает возможность приостановки работы Большого адронного коллайдера.

«Нас действительно беспокоит стабильность энергосистемы, потому что мы делаем все возможное, чтобы предотвратить отключение электричества в нашем регионе», - приводит газета Wall Street Journal слова Клоде.

Кроме того, ЦЕРН продумывает стратегии по остановке некоторых ускорителей частиц и рассматривает вопрос о том, каким образом может быть остановлена работа коллайдера. Клоде также объяснил, что организация сфокусирует внимание на закрытии других ускорителей, что снизит потребление электроэнергии центром на 25%.

Ранее в Соединенном Королевстве констатировали европейскую зависимость от поставок энергетических ресурсов из стран, по мнению британской стороны, «не таких уж дружелюбных». Бывший представитель одной из торговых ассоциаций указала на ошибки местных властей, отметив, что «у нас была неправильная энергетическая политика в течение очень долгого времени».

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