В США похитили внучку миллиардера во время пробежки

Школьную учительницу Элизу Флетчер затолкали в темный автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

© Фото: Memphis Police Dept

Внучку американского миллиардера Джозефа Оргилла похитили во время утренней пробежки. Отмечается, что школьную учительницу Элизу Флетчер затолкали в темный автомобиль, и на месте похищения женщины были обнаружены ее разбитый телефон и бутылка с водой.

Как сообщает New York Post со ссылкой на полицию Мемфиса в штате Теннеси, внедорожник впоследствии был найден, однако в салоне машины оказался 38-летний подозреваемый Клеоту Абстон. Мужчина обвиняется в похищении людей при особо отягчающих обстоятельствах и фальсификации улик.

«Элиза Флетчер в настоящее время не найдена. Следователи и офицеры полицейского департамента Мемфиса вместе с местными и федеральными партнерами продолжают поиски миссис Флетчер», - проинформировали в полиции.

Семья Флетчер назначила вознаграждение в размере пятидесяти тысяч долларов за информацию о ее возможном местонахождении.

Ранее бандиты в Гаити угнали два автобуса и взяли в заложники десятки пассажиров. Похищение произошло у столицы страны Порт-о-Пренса - на выезде, который контролируют местные вооруженные банды.