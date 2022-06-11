Бандиты в Гаити угнали два автобуса и взяли в заложники десятки пассажиров

Похищение произошло на выезде, который контролируют местные банды.

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Группа бандитов в Гаити угнала два автобуса, в которых находились 38 пассажиров. Похищение произошло у столицы страны Порт-о-Пренса - на выезде, который контролируют местные вооруженные банды.

«В каждом автобусе было по 18 человек, не считая водителей», - цитирует издание France Presse представителя местной ассоциации водителей.

В январе на премьер-министра Гаити Ариэля Анри было осуществлено покушение. Сообщается об одном погибшем человеке и нескольких пострадавших. Сам чиновник не пострадал.