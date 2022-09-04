Медведев назвал три причины проблем с газом в Германии

Дмитрий Медведев объяснил Олафу Шольцу, почему в Германии возникли проблемы с газом.

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Экономический кризис в Германии и проблемы с поставками газа стали следствием недружественной политики федерального правительства в отношении России.

Об этом заявил в своем Telegram-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на реплику канцлера ФРГ Олафа Шольца о ненадежности России, как поставщика энергоносителей.

«Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей», – произнес с волнением немецкий канцлер Шольц. Вот те на! Обиделся снова…» - парировал Медведев.

И уже без шуток перечислил три веских причины, которые привели к охлаждению российско-германских отношений.

«Германия: а) недружественная страна, б) ввела санкции против всей экономики России и её граждан, в) поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооруженных сил. Иными словами, объявила России гибридную войну. Следовательно, Германия действует как ВРАГ РОССИИ», - резюмировал представитель Совбеза.

Медведев считает, что при подобном отношении к России возникшие проблемы с газом в Германии - это меньшее из зол.

«И этот дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом. Прямо как в детском анекдоте: «И они ещё ругаются, что я ковырялся в носу…», - заметил замглавы Совбеза.



Напомним, что накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире немецкого телеканала ZDF заявил, что Германия заранее подготовилась к отключению российского газа, так как еще год назад знала о предстоящим прекращении поставок из России.