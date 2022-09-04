Чрезвычайная ситуация объявлена в Костанайской области из-за пожаров

В пунктах эвакуации в настоящий момент находятся порядка 200 человек.

© Фото: Оперативный штаб МЧС РК

На севере Казахстана в Костанайской области объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба в связи с пожарами, которые происходят в регионе уже третий день. В администрации региона проинформировали, что в пунктах эвакуации в настоящий момент находятся порядка 200 человек.

«На сегодняшний день объявлен ЧС местного масштаба по Костанайской области. С резерва акимата области направлено средство для оказания помощи пострадавшим. Это, в первую очередь, проживание и питания», - отмечается в сообщении пресс-службы акима Костанайской области.

Более того, уточняется, что общественность региона планирует открыть фонд, который позволит казахстанцам оказывать поддержку жителям, чьи дома сгорели при пожарах.

По данным МЧС, площадь пожаров составила 43 тысячи гектаров. Более 1,8 тысяч местных жителей эвакуировано, а огонь уничтожил и повредил 108 строений. Жертвой возгораний стал один человек, еще 10 пострадали.