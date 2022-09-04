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В Минобороны РФ рассказали, как разведчики ВСУ столкнулись с «тувинским феноменом»

16:07 04.09.2022
Слухачи» ВСУ не смогли распознать переговоры тувинских связистов, потому что те используют только родной язык, объяснили в МО РФ.
В Минобороны РФ рассказали, как разведчики ВСУ столкнулись с «тувинским феноменом»
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Министерство обороны России рассказало, как разведка Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции РФ столкнулась с так называемым «тувинским феноменом» в радиоперехватах. Как объяснили в оборонном ведомстве, «слухачи» ВСУ не смогли распознать переговоры тувинских связистов, потому что те используют только родной язык.

«Мы используем наш национальный язык, а именно тувинский, чтобы в случае радиоперехвата противник не смог понять, о чем идет речь», - приводит Минобороны РФ слова инструктора отделения связи Николая Чамьяна.

Напомним, в июне Минобороны России показало видео боевой работы подразделений связи Южного военного округа в ходе спецоперации на Украине. Так, военные связисты организуют радиоканалы, проводные линии связи, а также закрытые видеоконференции и спутниковую связь.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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