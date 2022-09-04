Патриарх Кирилл призвал богатых делиться, чтобы спасти душу

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал богатых россиян делиться с нуждающимся, в ином случае их ждет «путь в ад». Об это глава Русской православной церкви сказал в ходе воскресной литургии.

«Если богатый способен отдать значительную часть своих средств другим - тем, кто нуждается, тем, кто страдает, - тогда обладание богатством становится оправданным... и этот человек будет пополнять свое богатство - Господь будет помогать ему увеличивать свои материальные возможности, покуда эти возможности служат другим людям, особенно находящимся в критической жизненной ситуации... Вот дай бог, чтобы наши богатые люди, родившиеся в православной стране, многие из которых так или иначе связаны с церковью, всегда помнили, что оправдание богатству здесь, на земле, выражается в том, что люди перестают тебе завидовать, люди перестают тебя видеть врагом, но и "в будущем веке" это богатство может обратиться во благо, если оно здесь служит благу других людей», - сказал патриарх.

Ранее патриарх Кирилл переговорил с папой Римским. В ходе 40-минутной беседы обсуждалась и спецоперация на Украине. В итоге понтифик признался, что «ничего в этом не понимает», но считает, что необходимо найти пути для выхода из конфликта.