Папа Римский раскрыл подробности беседы с Патриархом Кириллом о ситуации на Украине

Понтифик считает, что необходимо скорее найти пути для выхода из конфликта.

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Папа Римский Франциск переговорил с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В ходе беседы, в том числе, обсуждалась специальная военная операция на Украине, рассказал понтифик в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Папа Римский и глава РПЦ общались онлайн около 40 минут и примерно половину от этого времени обсуждалась спецоперация, в итоге понтифик признался, что «ничего в этом не понимает», но считает, что необходимо найти пути для выхода из конфликта.

В интервью Папа Римский также предположил, почему могла начаться специальная военная операция. Он допустил, что ее мог спровоцировать «лай НАТО в ворота России».

Ранее о подробности беседы раскрыли в Московской Патриархии. Особое внимание было уделено гуманитарным аспектам текущего кризиса и действиям Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви по преодолению его последствий, сообщили там.