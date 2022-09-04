Кровавая авантюра: как провокации ВСУ под Херсоном и на ЗАЭС обернулись катастрофическими потерями для Киева

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Александровка в Херсонской области превратилась в груды искореженного металла. На улицах развороченная сгоревшая бронетехника. Сейчас полнейшая тишина, которую военные очень не любят. Подразделения ВСУ находятся всего в полутора - двух километрах отсюда, поэтому минометный обстрел может начаться в любую минуту. А еще многочисленные диверсионные группы националистов.

Это то самое место, где на этой неделе украинские боевики попытались взломать оборону российских войск. Молниеносным, как видимо, представляли себе, украинские боевики ударом, планировали взять Александровку. Но, как и в большинстве случаев, план очередной перемоги, скорректировали Союзные Силы.

Очевидно, ВСУ рассчитывали на эффект неожиданности. По единственной дамбе пытались прорваться небольшими группами, по узкой дороге. Шаг насколько бессмысленный, настолько же и самоубийственный. Украинская техника, говорят бойцы, начала гореть уже с первых минут боя.

«Передвигался с верхней стороны из за бугра, небольшое количество танков, двух-трех, в эту сторону по дамбе, две БМП и копейка, она работала из-за бугра, двойки по этой стороне за танками. Небольшое количество пехоты, не кучкуясь за техникой, некоторые перебросом передвигались рядом. Пытались прорваться сюда, получили огромный ущерб и не получилось ничего. Решили развернуться и уйти назад, так как поняли, что это бессмысленно», - рассказал военнослужащий ВС РФ Никита.

Александровка для украинских вооруженных сил - важнейший стратегический населенный пункт. Отсюда прямая и самая короткая дорога на Херсон. Захватив поселок, националисты смогли бы контролировать уже достаточно большую территорию и в дальнейшем пытаться развивать наступление.

Грандиозное, как утверждал Киев, контрнаступление украинской армии началось в понедельник. И вопреки здравому смыслу и военной науке, боевую операцию президент Украины Владимир Зеленский, как и подобает в шоу-бизнесе, активно рекламировал. О скором победоносном наступлении Киев начал говорить еще за два месяца. И в начале недели кровавое шоу Зеленского началось.

Уже на следующий день американские СМИ сообщили, что у ВСУ есть первые победы, а в Пентагоне, даже предположили, что у Украины есть «хорошие шансы» вернуть себе территорию, захваченную Россией в ходе ее первоначального вторжения. Серьезно подбодрил Зеленского и Евросоюз.

«Министры обороны стран Евросоюза подтвердили готовность направлять Киеву столько помощи, сколько ему нужно, и так долго, как необходимо», - отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Но реальность оказалась шокирующей. Основные удары украинские военные сосредоточили в направлении Кривого Рога, Каховки и Херсона. Но объявленная Зеленским скорая большая «перемога» обернулась для украинской армии настоящей катастрофой. Только в первый день наступления ВСУ потеряли около сотни танков и бронемашин. Вместе с тем украинские подразделения потеряли свыше 1200 человек.

Таких потерь украинская армия еще ни несла никогда, начиная с 2014 года. Сейчас на Украине вся информация о ходе боевых действий и потерях находится под запретом. СМИ не допускают в районы боевых действий, а для журналистов выпущены методички, что можно, а что нельзя говорить и писать о контрнаступлении. Видеоролики с мест тоже запрещены. Украинские блогеры вынуждены публиковать материалы российских военкоров. Впрочем реальную картину так называемого контрнаступления всегда можно узнать напрямую от Минобороны России.

«На херсонско-николаевском направлении в районе Александровки наши войска вышли к административной границе Николаевской области. Освобожден населенный пункт Благодатное. Продолжается попытка наступления ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях, противник несет значительные потери. Подчеркну, что данная акция спланирована офисом Зеленского с единственной целью - создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление», - сказал министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу.

И в этом нет никаких сомнений. Приказ о наступлении украинский лидер отдал ровно за неделю до встречи представителей стран НАТО на военной базе «Рамштайн», где пойдет речь о поставках на Украину оружия. И чтобы получить очередную порцию вооружений, Зеленскому попросту было необходимо хорошее представление, желательно, победоносное. Самое активное участие в подготовке украинского контрнаступления, по данным CNN, принимал Вашингтон. США давали советы по целям и географии нанесения ударов. И это, уверены в российском МИД, крайне опасная черта.

Похоже, что наступление на Юге было лишь частью большого плана Зеленского. Вторая часть представления была адресована специалистам МАГАТЭ, которые в четверг с трудом, но все же добрались до Запорожской АЭС.

О том, как ВСУ предприняли попытку провокаций на Запорожской АЭС во время визита делегации МАГАТЭ и как действия украинской стороны прокомментировали на Западе - смотрите в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.