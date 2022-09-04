Песков назвал главную тему возможных переговоров Москвы с Киевом

© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости

Москва готова говорить с Киевом об условиях завершения специальной военной операции. При этом требования Кремля остаются неизменными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно - (будем говорить - Прим. ред.) о том, как будут выполняться наши условия», - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что, если Украина заявит о своей готовности к переговорам, будут обсуждение и реакция.