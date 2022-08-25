Слуцкий назвал условие для возобновления переговоров с Украиной

По его словам, российская сторона готова отреагировать в случае поступления предложений со стороны Киева.

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Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что, если Украина заявит о своей готовности к переговорам, будут обсуждение и реакция.

«В случае если украинская сторона заявит, что готова к переговорам на любом уровне, в любом формате, тогда будем это обсуждать и реагировать», - объяснил Слуцкий во время пресс-конференции по итогам внепланового Совета ГД, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о полном отсутствии желания у Киева продолжать переговорный процесс с Москвой. По словам представителя Кремля, переговоры с Украиной никак не продвигаются.