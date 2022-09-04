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В МО РФ сообщили о нанесении удара по штабу националистического формирования «Кракен»

14:21 04.09.2022
Также были нанесены удары еще по трем пунктам управления ВСУ.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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В Минобороны России сообщили, что в результате удара российскими войсками был поражен штаб националистического формирования «Кракен» в районе Харькова. Об этом официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал в ходе брифинга.

Он добавил, что за последние сутки были поражены еще три пункта управления украинскими войсками.

«За сутки поражены четыре пункта управления, в том числе: штаб националистического формирования «Кракен» в районе Харькова, 66-й механизированной бригады в районе Елизаветовки Донецкой Народной Республики, 65-й механизированной бригады в районе Никольского Запорожской области, а также 57 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 189-ти районах.», - сказал Конашенков.

Также представитель Минобороны сообщил о ликвидации более 120 украинских военнослужащих в районе Краматорска ДНР.  Согласно его заявлению, пункты временной дислокации 80-й десантно-штурмовой бригады и склад боеприпасов в районе Краматорска были уничтожены высокоточным оружием ВКС России.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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