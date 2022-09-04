МО: ВКС России ликвидировали более 120 украинских военнослужащих в районе Краматорска ДНР

Согласно заявлению МО РФ, уничтожены пункты временной дислокации подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады и склад боеприпасов в районе Краматорска ДНР.

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ВКС России ликвидировали более 120-ти украинских военнослужащих и 11 единиц бронированной и специальной автомобильной техники ВСУ. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России уничтожены пункты временной дислокации подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады и склад боеприпасов в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано более 120-ти украинских военнослужащих и 11 единиц бронированной и специальной автомобильной техники», - заявил представитель МО РФ.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило об уничтожении РСЗО HIMARS производства США в районе Константиновки ДНР. Согласно заявлению МО РФ, российские войска также уничтожили до 30 человек боевого расчета.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов