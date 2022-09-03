МО: ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS в районе Константиновки ДНР
Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Константиновки ДНР. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«В районе Константиновки Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня "HIMARS" производства США с машиной подвоза боеприпасов, а также до 30 человек боевого расчета», - заявил представитель МО РФ.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило о перехвате 14 снарядов РСЗО HIMARS российскими силами ПВО. В Минобороны России также добавили, что в районе Новой Каховки Херсонской области сбита противорадиолокационная ракета HARM производства США.
Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.
Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов