МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 150 военнослужащих на Николаево-Криворожском направлении
Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. Авиация ВКС РФ уничтожила за сутки более 150 военнослужащих ВСУ, а также военную технику, в том числе и американскую. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП "Брэдли" производства США, 10 других боевых бронированных машин, пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих», - заявил Конашенков.
Также в Николаевской области российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25.
Ранее Вооруженные силы Украины за сутки потеряли более 230 военнослужащих на Николаево-Криворожском направлении. Также ВС РФ уничтожили 23 украинских танка.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов