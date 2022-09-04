МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 150 военнослужащих на Николаево-Криворожском направлении

Также были уничтожены четыре американских бронемашины Bradley.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Mihir Melwani, Keystone Press Agency, Globallookpress

Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. Авиация ВКС РФ уничтожила за сутки более 150 военнослужащих ВСУ, а также военную технику, в том числе и американскую. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП "Брэдли" производства США, 10 других боевых бронированных машин, пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих», - заявил Конашенков.

Также в Николаевской области российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25.

Ранее Вооруженные силы Украины за сутки потеряли более 230 военнослужащих на Николаево-Криворожском направлении. Также ВС РФ уничтожили 23 украинских танка.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов