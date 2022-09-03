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МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении

13:40 03.09.2022
Противник потерял 23 танка, 27 боевых машин пехоты и 14 других боевых бронированных машин за сутки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress
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Вооруженные силы Украины за сутки потеряли более 230 военнослужащих в ходе безуспешных попыток закрепиться Николаево-Криворожском направлении. Также ВС РФ уничтожили 23 украинских танка. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих», - заявил Конашенков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что попытка Вооруженных сил Украины совершить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях оказалась провальной и привела к большим потерям украинских войск. Так, за два дня отражения наступления было уничтожено более 1 700 бойцов ВСУ.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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