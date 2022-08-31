«Газпром» прекратил поставки по «Северному потоку» и начал профилактические работы

Компания начала ремонт газоперекачивающего агрегата на компрессионной станции «Портовая».

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«Газпром» объявил о прекращении поставок по «Северному потоку» в связи с началом ремонтных работ. Об этом компания написала в своем Telegram-канале.

«Поставка по "Северному потоку" полностью прекращена, сегодня начинаются планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате», - говорится в сообщении.

В ремонте нуждается агрегат на компрессионной станции «Портовая». По имеющейся информации, остановка должна продлиться с 4:00 по московскому времени 31 августа по 4:00 3 сентября.

Ранее компания приостановила поставки газа французской компании Engie. В качестве причины была названа неоплата июльских поставок в полном объеме.