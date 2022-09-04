Минкульт Грузии отрицает причастность к отмене концерта Максима Галкина

В Минкульте Грузии разъяснили, что старый Дворец спорта уже много лет находится в частной собственности, и вопрос проведения концерта выходит за рамки компетенции министерства.

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Министерство культуры Грузии сообщило, что не имеет никакого отношения к отмене концертов Максима Галкина, Валерия Меладзе и других российских артистов в Тбилиси.

«Различные СМИ распространили неверную информацию о том, что вышеупомянутым артистам министерство культуры, спорта и молодежи Грузии отказало в проведении запланированных концертов в старом Дворце спорта в Тбилиси, что является ложью», - передает РИА Новости заявление ведомства со ссылкой на грузинский Первый канал.

Также в Министерстве культуры Грузии разъяснили, что старый Дворец спорта уже много лет находится в частной собственности, а вопрос проведения концерта в собственности частной компании выходит за рамки компетенции министерства.

Ранее российского артиста Филиппа Киркорова не пустили в Молдавию. Пограничная полиция страны запретила въезд известному исполнителю, объяснив тем, что не соблюдены условия для разрешения пересечения государственной границы Молдавии.