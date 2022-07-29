Филиппа Киркорова не пустили в Молдавию

Сам певец и его официальные представители пока никак не прокомментировали данную информацию.

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Пограничная полиция Молдавии запретила въезд в страну российскому исполнителю Филиппу Киркорову. Как уточняется, в ночь на пятницу певец прилетел в Кишинев самолетом из Стамбула. Далее на пограничном контроле в VIP-зале аэропорта ему сообщили, что он не может въехать в Молдавию, передает «Интерфакс» со ссылкой на пограничную полицию.

«При проведении контроля по установленным протоколам установлено, что условия для разрешения на пересечение государственной границы не соблюдены», - сказано в сообщении.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что Киркоров фигурирует в уголовном деле против депутата от партии «Шор» Марины Таубер о незаконном финансировании данной партии. Официальные представители Филиппа Киркорова пока никак не прокомментировали информацию о запрете въезда артиста на территорию страны.

Напомним, в июне прошлого года певец был внесен в черный список Министерства культуры и информационной политики Украины. В ведомстве объяснили, что решение было принято после поступления письма с соответствующей просьбой из Службы безопасности страны. Помимо него, в перечне числится еще две сотни имен.