Sunday Times: британская полиция опасается роста преступности из-за кризиса в Европе

© Фото: Festim Beqiri, dpa, Globallookpress

В Великобритании готовятся к возможному увеличению количества беспорядков и преступлений, полиция продумывает план действий. Об этом сообщает газета Sunday Times, ссылаясь на документ о национальной стратегии, составленный летом.

«Этой зимой полицейские готовятся к росту преступности, к нарушению общественного порядка и даже к коррупции в своих рядах, разрабатывая чрезвычайные меры по преодолению кризиса стоимости жизни», - пишет издание.

Экономические потрясения в стране и финансовые затруднения у граждан, как отмечает газета, могут привести к различным непредвиденным ситуациям. Издание передает, что полиция ожидает рост преступлений против собственности, таких как кражи в магазинах, кражи со взломом, угон автомобилей, шантаж и мошенничество в Интернете и преступления, в которых используется финансовая уязвимость людей.

Возможно, что профессия полицейского станет менее привлекательной для людей, а случаев дачи взяток в правоохранительных органов станет больше, отмечает газета. Также в отдельных регионах может увеличиться количество детей, втянутых в наркоторговлю, и женщин-жертв сексуального насилия.

Ранее в Британии подтвердили, что Европа переживает энергетический шок от проблем с энергоресурсами. Бывший исполнительный директор одной из торговых ассоциаций Анджела Найт рассказала, что Великобритания паникует вместе с другими странами, и указала на то, что у ее страны была «неправильная энергетическая политика в течение очень долгого времени».