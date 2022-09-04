Бежавший из Украины тигр держит в страхе село в Словакии

Хищник сбежал из украинского зоопарка и бродит возле села Улич.

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Жители словацкого села Улич, которое находится рядом со словацко-украинской границей, боятся выйти из своих домов. Всему виной тигр, сбежавший из зоопарка на Украине.

«Просим всех проявить осторожность и ограничить выходы из своих домов», - говорится в сообщении старосты Улича.

Полиция бросила все силы на поимку животного, а местные власти призывают жителей быть осторожнее и незамедлительно сообщить о его местонахождении.

В апреле украинские националисты обстреляли зоопарк в Мариуполе. В результате погибли четыре верблюда, один гепард, несколько лам и обезьян.