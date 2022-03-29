«Артобстрелы пережили не все»: животные из зоопарка пострадали при обстреле Мариуполя

В результате обстрелов со стороны националистов погибли несколько животных зоопарка, включая верблюдов и гепарда.

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Корреспондент телеканала «Звезда» Олег Лавров побывал в мариупольском зоопарке, пострадавшем от артиллерийских обстрелов со стороны украинских националистов. В результате погибли несколько животных, а тем, кто выжил, помогают местные жители.

«Артобстрелы пережили не все животные. Погибли четыре верблюда, один гепард, несколько лам и обезьян. Хозяин зоопарка говорит, что пока что с питанием у животных проблем нет - кормовой базы хватит еще дней на десять. Воду для животных набирают в местной реке», - рассказал корреспондент.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что Россия планирует полностью восстановить город Мариуполь после окончания спецоперации на Украине. Так Турчак ответил одной из жительниц Мариуполя на вопрос о том, кто восстановит разрушенный в ходе боевых действий город.