По словам Маттео Сальвини, за несколько месяцев цены в Италии на газ увеличились втрое, а «казна России пополняется».

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Лидер итальянкой партии «Лига» Маттео Сальвини потребовал от Евросоюза возмещении расходов, вызванных введением санкций против России. Он отметил, что несмотря на то, что выступает за ограничения, не считает их эффективными.

«Мы просим, чтобы Европа, как в случае с COVID, поставила щит для покрытия счетов, которые дополнительно оплачивают семьи, иначе мы рискуем миллионом рабочих мест в сентябре», - заявил политик в эфире телеканала RTL.

По словам Сальвини, за несколько месяцев цены на газ увеличились втрое, а «казна России пополняется».

Ранее французский экономический обозреватель Франсуа Ленгле заявил, что санкционная политика лишь упрочила экономику России, и несмотря на блокаду российского газа и нефти, доходы страны в этой отрасли выросли на 40 процентов. Эксперт заострил внимание на том, что санкции позволили России заработать, в то время как жители стран - инициаторов санкционной политики вынуждены затягивать пояса и противостоять растущей инфляции.