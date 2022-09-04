В Афганистане женщинам запретили становиться судьями, так как они не носили хиджаб

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Афганский суд пояснил, что женщины-судьи больше не могут работать, так как не носили хиджаб до прихода Талибана* к власти в стране, а также недостаточно хорошо знакомы с законами Ханафитского мазхаба (одна из четырех каноничных правовых школ в суннитском исламе).

«Женщины-судьи не обладали полными знаниями о юриспруденции и шариате и не могли разрешать проблемы на основе Ханафитского мазхаба. Еще одна причина - хиджаб. В предыдущей системе ношение хиджаба не соблюдалось должным образом», - передает РИА Новости комментарий главы отдела расследований и экспертизы Верховного суда Хизбуллы Эбрахими.

Эбрахими считает, что среда, где женщины не носят хиджаб «должным образом», не является благоприятной для их назначения на должность.

Ранее «Звезда» опубликовала материал о том, как в Афганистане вспоминают присутствие США. Один из жителей вспоминает: американцы нанесли ущерб государству. Они обустроили базы, отгородились стенами от местных жителей и только создавали видимость борьбы с терроризмом.

*«Талибан» - запрещенная в России и находящаяся под санкциями ООН террористическая организация.