Анархия во власти, рост наркотрафика и бегство из страны: как в Афганистане вспоминают присутствие США

Советский Союз, введя ограниченный контингент войск, за 10 лет построил десятки школ, больниц, заводов и электростанций, всячески помогая развитию экономики и культуры Афганистана, в то время как американцы обустроили себе базы, огородились от местных стенами и создавали видимость своей важной миссии.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

У нового Афганистана 31 августа теперь официальный государственный праздник. После пришествия к власти талибов* теперь это Исламский Эмират Афганистан. На авиабазе Баграм прошел парад новых афганских вооруженных сил.

«Важно то, что оккупантам никогда не удавалось остаться в Афганистане, оккупанты терпели неудачу, когда бы они ни приходили. И это факт, что американцы потерпели поражение и ушли», - рассказывает один из афганцев.

Та самая база Баграм выглядела год назад иначе. Кадры с цепляющимися афганцами за шасси американских транспортных самолетов, пытавшимися вырваться из страны, тогда облетели новостные выпуски по всему миру. И, конечно, видео, где уже с высоты падают люди - последние из цеплявшихся к воздушному судну.

«За эти 20 лет американцы нанесли огромный ущерб афганскому государству. Что будет с афганским государством после этого? Я обращаюсь ко всем нашим политическим лидерам, старым и молодым - возьмем наши дела в свои руки. До каких пор мы будем оставаться в зависимости от иностранцев? Давайте сами соберем нашу родину», - говорит другой житель непокоренной страны.

Пребывание в течение 20 лет прежде всего американского контингента и контингента стран НАТО в Афганистане - настоящий пример бессмысленной военной операции. Если Советский Союз, введя ограниченный контингент войск, за 10 лет построил десятки школ, больниц, заводов, электростанций, всячески помогая развитию экономики и культуры страны, то американцы обустроили себе базы, огородились от местных стенами и создавали видимость борьбы с мировым терроризмом.

«США не сделали ничего хорошего за 20 лет своего пребывания в Афганистане. То, что войска США сделали, было ни чем иным, как вторжением и разрушением», - подчеркнул один из афганцев.

Двадцать лет непрекращавшейся гражданской войны, постоянный рост наркотрафика, анархия во власти и как итог - бегство американских военных из Афганистана в течение всего нескольких дней. Тогда талибы*, практически не встречая сопротивления, взяв под контроль провинцию за провинцией, в итоге подступили к Кабулу.

Брошенная военная техника, в том числе и авиация, склады с десятками тысяч единиц оружия, а главное - люди: те, кто сотрудничал и работал на американцев. Для многих остаться на родине стало равносильно смертному приговору. Тем циничней смотрелись многочисленные бравурные высказывания американских политиков и военных.

О том, как в самих Соединенных Штатах оценивают решение о выводе своих войск из Афганистана и каково теперь положение новой страны на политической карте мира - в репортаже Константина Исаева.

*«Талибан» - запрещенная в России и находящаяся под санкциями ООН террористическая организация.